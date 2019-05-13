Азербайджанский фильм в Баптистском братстве США (ФОТО)

13 мая 2019 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм "Архив Шоллера" (Şollerin arxivi) вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля The Green Mountain Christian Film Festival, который пройдет в Баптистском братстве (церкви) (The Baptist Fellowship of Randolph) Рэндольфа, американского штата Вермонт, сообщил Trend Life автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер картины Джалаладдин Гасымов. Христианский кинофестиваль "Зеленая гора" пройдет 18 и 19 октября.

Художественный фильм "Архив Шоллера" снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи, в 1840-х годах переселившихся в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положение в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана.

Режиссер – Адиль Гуламов, оператор – Таир Самедоглу. В ролях - Сабир Мамедов, Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлеб Ардебилли и другие.

Фильм был ранее успешно представлен на международных кинофестивалях в США, Бельгии, Нидерланды, Мексике, России и Германии.

(Автор: Вугар Иманов)

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