В Азербайджане названы имена лауреатов литературной премии "Золотое слово"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане названы имена лауреатов литературной премии "Qızıl Kəlmə" ("Золотое слово"), сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана. Прием заявок на соискание премии начался в августе 2018 года и завершился в марте 2019 года. За этот период на конкурс были представлены 58 произведений в пяти категориях.
Награждение лауреатов премии "Qızıl Kəlmə" состоится 17 мая в Международном центре мугама. Победителям будут вручены дипломы, денежные награды и специальные плакеты.
Напомним, что премия "Qızıl Kəlmə" вручается министерством культуры Азербайджана с 2009 года (один раз в два года).
Лауреатами литературной премии "Qızıl Kəlmə" за 2018-2019 год стали:
Номинация "Проза"
Шариф Агаяр – книга "Arzulardan sonrakı şəhər" ("Город после мечты")
Мубариз Оран – книга "Balıq gülüşü" ("Улыбка рыбы")
Номинации "Поэзия"
Салам Сарван – книга "Heykəl tənhalığı" ("Одиночество памятника")
Вагиф Бахманлы – книга "Qansız savaş" ("Бескровная битва")
Ибрагим Ильяслы – книга "Şair olmaq zülümdü" ("Быть поэтом - мука")
Номинация "Литературная критика и публицистические произведения"
Ягуб Бабаев – книга "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər)" ("История азербайджанской литературы (XIII-XVIII века)")
Абид Тахирли – книга "Mətbuat: millətin dili, gücü və güzgüsü" (Печать: язык нации, сила и зеркало")
Номинация "Художественный перевод"
Вилаят Гаджиев – роман "Kişisiz ev" ("Дом без хозяина", Генрих Белль)
Сейфаддин Гусейнли – роман "Aqibət duyğusu" ("Предчувствие конца", Джулиан Барнс)
Номинация "Художественные произведения для детей"
Рейхан Юсифгызы – книга "Dostum Mimi" ("Друг Мими")
Солмаз Аманова – книга "İlmənin macəraları" ("Приключения Ильмы")
Рафиг Юсифоглу книга "Nağıl qapısı" ("Сказочные врата")
Награда "Şans" в рамках премии "Qızıl Kəlmə"
Шахане Мушфиг – книга "Şahanənin nağılı" ("Сказки Шахане")
Садиг Гараев – книга "Sahibsiz kölgələr" ("Тени без хозяина")
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)
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