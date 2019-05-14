В Азербайджане названы имена лауреатов литературной премии "Золотое слово"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане названы имена лауреатов литературной премии "Qızıl Kəlmə" ("Золотое слово"), сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана. Прием заявок на соискание премии начался в августе 2018 года и завершился в марте 2019 года. За этот период на конкурс были представлены 58 произведений в пяти категориях.

Награждение лауреатов премии "Qızıl Kəlmə" состоится 17 мая в Международном центре мугама. Победителям будут вручены дипломы, денежные награды и специальные плакеты.

Напомним, что премия "Qızıl Kəlmə" вручается министерством культуры Азербайджана с 2009 года (один раз в два года).

Лауреатами литературной премии "Qızıl Kəlmə" за 2018-2019 год стали:

Номинация "Проза"

Шариф Агаяр – книга "Arzulardan sonrakı şəhər" ("Город после мечты")

Мубариз Оран – книга "Balıq gülüşü" ("Улыбка рыбы")

Номинации "Поэзия"

Салам Сарван – книга "Heykəl tənhalığı" ("Одиночество памятника")

Вагиф Бахманлы – книга "Qansız savaş" ("Бескровная битва")

Ибрагим Ильяслы – книга "Şair olmaq zülümdü" ("Быть поэтом - мука")

Номинация "Литературная критика и публицистические произведения"

Ягуб Бабаев – книга "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər)" ("История азербайджанской литературы (XIII-XVIII века)")

Абид Тахирли – книга "Mətbuat: millətin dili, gücü və güzgüsü" (Печать: язык нации, сила и зеркало")

Номинация "Художественный перевод"

Вилаят Гаджиев – роман "Kişisiz ev" ("Дом без хозяина", Генрих Белль)

Сейфаддин Гусейнли – роман "Aqibət duyğusu" ("Предчувствие конца", Джулиан Барнс)

Номинация "Художественные произведения для детей"

Рейхан Юсифгызы – книга "Dostum Mimi" ("Друг Мими")

Солмаз Аманова – книга "İlmənin macəraları" ("Приключения Ильмы")

Рафиг Юсифоглу книга "Nağıl qapısı" ("Сказочные врата")

Награда "Şans" в рамках премии "Qızıl Kəlmə"

Шахане Мушфиг – книга "Şahanənin nağılı" ("Сказки Шахане")

Садиг Гараев – книга "Sahibsiz kölgələr" ("Тени без хозяина")

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.