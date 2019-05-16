Загадочный мир дикой флоры и фауны в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azərbaycan прошла встреча с известным режиссером из Литвы Миндаугасом Сурвила и презентаций его фильма "Древний лес", организованная Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики и посольством Литвы в Азербайджане.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), народная артистка Шафига Мамедова приветствовала гостя и рассказала о то, что литовский биолог и документалист Миндаугас Сурвила потратил 12 лет на реализацию своего проекта. Этот фильм был показан в 30 странах на 50 кинофестивалях. Миндаугас Сурвила выразил признательность за организацию визита в Баку.

"Я получаю много приглашений посетить разные страны, порой не успеваю, но когда меня пригласили в Азербайджан, это было очень приятно. Баку очень хороший город, здесь красивые архитектурные здания. Также в рамках моего визита планирую провести мастер-класс для азербайджанских студентов, изучающих киноискусство. На мастер-классе хочу рассказать о том, как мы создавали наш фильм", - сказал режиссер.

Съемки фильма проходили в старейшем лесу Литвы. Поэтичный и нестандартный фильм предлагает зрителям отправиться в бесконечное путешествие в природу, начиная с лесных зарослей, пещер волков и гнезда черного аиста, затем погружаясь в глубину подводного леса и возвращаясь к людям, населяющим этот край.

"Было много трудностей. Например, мы снимали на верхушках деревьев и нужно было знать, как установить палатку, какую конструкцию следует использовать. Потребовалось много времени, чтобы прийти к решению. Еще одна сложность заключалась в том, чтобы сидеть на дереве 23 часа. Палатка была маленькая, она была расположена на дереве на высоте 27 метров. Не было возможности спуститься вниз, потому что нас было только двое – я и мой коллега. Пока один был в палатке, другой снаружи. Я мог покинуть палатку только на следующую ночь. Не имело значения, идет дождь или гремит гроза, у меня не было никакой возможности оттуда выйти. Вдобавок, подводная съемка была тоже очень тяжелой", - рассказал режиссер.

В фильме нет закадрового текста, только разнообразные, еле ощутимые звуки и волшебная атмосфера леса, попавшая в объектив камеры. Фильм мягко стирает линию между человеческой жизнью и природой, переплетая их в одну поэтическую историю. Стиль и повествование фильма приближают его к фантастическому рассказу. При съемках "Древние леса" использовалось оригинальное оборудование для скалолазания и дайвинга, которое обогатило кинематографический язык различными ракурсами и кадрами.

Идея сюжета фильма "Древние леса" связана с детскими воспоминаниями Миндаугаса Сурвила.

"Все маленькие дети имеют свои секретные места, скажем, недалеко от гаража или где-то ещё. А мое секретное место было в лесу. Однажды я пришел туда и увидел, что весь лес вырублен. Я бы хотел сказать людям: "Ну что вы творите? Это было такое прекрасное место, а теперь здесь все вырублено". Потом понял, что есть разные способы рассказать об этой проблеме. Можно просто говорить, можно - сделать фотографии, и тогда больше людей узнает об этом. Но, затем осознал, что кино будет иметь наибольшее влияние на людей. Если снимешь фильм, его увидит большая аудитория. В своем фильме хотел рассказать, что лес - это не только деревья, которые можно вырубить и получить деньги, а показать дух самого леса. Тема вырубки лесов в фильме "Древние леса" носит глобальный характер и касается всего мира, не только Литвы", - отмечает литовский режиссер.

(Автор: Вугар Иманов)

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