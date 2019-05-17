Чингиз Мустафаев благословлен! Определен порядок финалистов "Евровидения 2019" (ВИДЕО)

17 мая 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На арене "Экспо Тель-Авив" города Тель-Авив 18 мая пройдет финал 64-го международного конкурса песни "Евровидение". За победу будут бороться 10 участников, которые прошли в первом полуфинале, 10 исполнителей, которые прошли во втором полуфинале и 5 стран-основательниц - Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия, а также Израиль как страна-победитель.

Очередность выхода участников на сцену была предложена продюсером музыкального первенства Кристером Бйоркманом и утверждена исполнительным руководителем EBU (Европейским вещательным союзом) и руководящим органом конкурса от имени всех 41 участников-вещателей.

Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев выступит в финале под номером 20. Авторы композиции "Truth" ("Правда") – международная группа: Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста.

Кстати, значение числа 20 в нумерологии. На людях, родившихся с числом в 20 в нумерологическом гороскопе, лежит благословение. Они могут действовать, не опасаясь подводных камней и неприятностей, поскольку им помогает энергия вселенной. Конечно, при этом их дела должны осуществляться с чистыми помыслами и сердцем. Тогда у них получается жить необычайно гармонично, в согласии с совестью, находясь в полном равновесии. Встречая 20 на своем жизненном пути, приготовьтесь к новым событиям, радостным и счастливым. Вероятно, сейчас вы о них и не догадываетесь, но совсем скоро получите выгоду от всех своих дел. Главное продолжать верить в чудо и относиться к каждому новому дню как благословению небес. Позитивные мысли принесут успех и позволят сформировать свою жизнь так, что она пойдет по очень благоприятному пути.

Порядок выступления в финале "Евровидения-2019": Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания,

Кроме того, в финале зрители увидят грандиозное выступление Мадонны, Кончиты Вурст и Верки Сердючки.

(Автор: Вугар Иманов)

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