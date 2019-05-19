Фаик Агаев прокомментировал итоги "Евровидения 2019" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -Народный артист Азербайджана Фаик Агаев, который объявил результаты итогового голосования профессионального жюри в прямом эфире канала ITV, прокомментировал Trend Life результат международного конкурса.

Победителем 64-го международного конкурса песни "Евровидение" в Тель-Авиве (Израиль) сталь представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade», второе место занял Алессандро Махмуд (Италия) с «Soldi», третье - Сергей Лазарев (Россия) с «Scream». Наш Чингиз Мустафаев выступил с композицией "Truth" ("Правда"), которая написана международной группой - Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста. Чингиз занял седьмое место.

«Победа Дункан Лоуренс была спрогнозирована букмекерами, и я думаю, что это была заслуженная победа, так как было прекрасное выступление и сценическое решение композиции. Решающее слово в победе, несомненно, сказало зрительское голосование, так как после голосования профессионального жюри основными конкурентами стали представители Северной Македонии и Швеции. Что касается выступления Чингиза Мустафаева, то оно было блестящим, и я это говорю не как соотечественник, а как профессиональный исполнитель. Сценический образ, вокальное исполнение, музыка и слова песни были на очень высоком уровне. Об этом свидетельствует и тот факт, что профессиональное жюри многих страны дало нам очки. К сожалению, в очередной раз приходиться констатировать, что для некоторых стран конкурс по-прежнему политизирован, и они отдают очки соседям, друзьям и т.д. Вот почему Чингиз занял седьмое место, хотя он по праву претендовал на самые высокие места», - сказал Фаик Агаев.

(Автор: Вугар Иманов)

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