Дыхание мира Насими в Баку (ФОТО)

21 мая 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре были продемонстрированы отрывки из спектакля "Дыхание мира: Насими", посвященного 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, сообщает Trend Life.

Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

Сценки из спектакля "Дыхание мира: Насими" были представлены в исполнении учащихся Республиканской гимназии искусств при Национальной консерватории Азербайджана.

В мероприятии приняли участие советник по культуре и информации посольства Турции в Азербайджане Ирфан Чифтчи, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, художник и руководитель проекта Гюнай Мехтизаде, директор Гимназии искусств Айтен Ахмедова, режиссер спектакля Эльнура Велиева, звукорежиссер Ульвия Велизаде, руководитель отдела театра Гимназии искусств Хиджран Садыхзаде и другие.

Гости дали высокую оценку таланту молодых актеров, пожелали им успехов и вручили награды.

Отметим, что при поддержке Совета по культуре и информации посольства Турции в Азербайджане спектакль "Дыхание мира: Насими" был представлен на 14-м Международном межкультурном театральном фестивале, проходившем с 16 апреля по 3 мая в Турции. Постановка получила несколько наград.

(Автор: Джани Бабаева)

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