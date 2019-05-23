Джазовый путь фараона в Баку (ФОТО)

23 мая 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместного Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств “Yeni nəsil dəvət edir” (Новое поколение приглашает) состоялся очередной концерт, посвященный джазовой музыке, сообщает Trend Life.

На концерте под названием "Faraonun yolu" (Путь фараона) молодые джазовые музыканты запомнились интересными исполнениями. Они своеобразно исполнили композиции из репертуара таких всемирно известных мастеров джаза как Том Костер, Маркус Миллер, Джейсон Молина и других. Вел мероприятие педагог Азербайджанской национальной консерватории, знаток джазовой музыки Тофиг Гасансой. Ниджат Мансимов (балабан), Айдын Зейдуллаев (саксафон), Афшин Ализаде (пиано), Ниджат Пашазаде (бас-гитара), Гасан Билалов и другие музыканты создали на сцене джазовое настроение. Ими также были исполнены композиции из творчества Адиля Бабирова. Зрителями с большим восторгом были встречены традиционные, этноджазовые, латино джазовые композиции и импровизации.

(Автор: Вугар Иманов)

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