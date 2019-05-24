Азербайджанское общество культурных и достойных личностей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -Директор Азербайджанского национального музея искусств Чингиз Фарзалиев награждён медалью «За вклад в развитие изобразительного искусства в Азербайджане, сохранение национального и культурного наследия и пропаганду в зарубежных странах, вклад в развитие республики высококвалифицированного общества людей и культурных личностей» Ассоциации культуры «Симург», сообщает Trend Life.

На открытии вечера президент Ассоциации культуры «Симург» Фуад Мамедов выступил с докладом на тему «Культурология и развитие высококвалифицированных, достойных людей в Азербайджане».

«Сегодня наше мероприятие посвящено азербайджанскому искусству. Человек должен быть великодушным, гуманным, патриотом, а не только чувствовать себя гражданином. Он должен служить Родине и человечеству. Эти качества должны быть у каждого. Азербайджанское искусство известно во всём мире. Оно бесподобно. Здесь сидят люди, которые также его создают. Главное в человеческих взаимоотношениях связь сердец», - отметил Фуад Мамедов.

Декан Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, доктор философии по искусствоведению Севиль Керимова выступила с лекцией «Искусство Азербайджана: вчера, сегодня, завтра».

«Стены музея мне очень близки и очень родные. Музей место не только для искусствоведов. Но и для всех любителей искусства. Музеи учат человека эмоционально чувствовать. Быть в контакте с людьми и в диалоге с искусством», - отметила Севиль Керимова, рассказав о роли азербайджанской культуры и искусства в современном обществе.

О важной роли в развитии отдельной личности и общества в целом, говорила директор Музейного центра «Ичеришехер», доктор философии по искусствоведению Амина Меликова в докладе «Роль Азербайджанского национального музея искусств в развитии культуры Азербайджана».

«Вызовы современного мира ставят перед человеком задачи, для решения которых он опирается не только на жизненный опыт, но и на память поколений, создававших ту сферу человеческих взаимоотношений, что обращается, прежде всего, к божественной составляющей его души. На незримую ступень, делающую нас Homo Sapiens – человеком разумным. Разумным! Способным осмысливать и созидать через искусство. Потому и необходимы музеи, аккумулирующие в своих фондах произведения искусства, оказывающие непосредственное влияние на душу человека, представляя собой духовную пищу», - отметила Амина Меликова, рассказав о деятельности Азербайджанского национального музея искусств, расширившейся благодаря открытию третьего корпуса (особняка де Бура).

В его залах теперь расположилась обновлённая постоянная экспозиция, составленная из художественных произведений стран Азии, Европы, Востока, России. А также Древних Египта, Греции и Рима. Первый же корпус (здание Мариинской женской гимназии) отныне принадлежит азербайджанскому искусству, в экспозиции которой и прослеживается непрерывная связь времён и памяти поколений. Именно эта тема стала основой данного семинара.

«Директор музея, профессор Чингиз Фарзалиев прекрасно осознаёт весь объём перед будущим республики. Особенно одну из основных его функций – воспитание. Потому он всячески приветствует любую разумную инициативу, которая отвечает этой задаче. В курации Чингиза Фарзалиева прошло множество разнообразных выставок, включая международные проекты высокого уровня. В 2017 году по инициативе директора музея был запущен проект «Мировое искусство из коллекции Азербайджанского национального музея искусств». В основе идеи – ознакомление широкой публики с художественными произведениями отдельных стран. Уже прошедшие выставки, охватившие искусство Франции, а затем Японии, показали насколько подобные проекты, востребованы обществом вне зависимости от возрастных категорий», - добавила Амина Меликова.

Заслуженный деятель искусств, обладатель множества международных наград и званий, директор музея Чингиз Фарзалиев выступил со словами благодарности за оказанное внимание к своей деятельности, подчеркнув заботу и внимание государства к музеям и заботу о культурном наследии Азербайджана. В заключение с поздравительными речами выступили заведующая отделом музейного дела и контроля культурных ресурсов Азада Гусейнова, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Фуад Салаев, профессор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, народный художник Ариф Азиз, заместитель директора Азербайджанского национального музея искусств Хадиджа Асадова, главный хранитель Азербайджанского национального музея искусств Наиля Рагимова.

(Автор: Вугар Иманов)

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