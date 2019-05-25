Призрак пустыни Сахары в Баку, или Гарем жестокого шейха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре состоялась презентация книги Ирады Нури "Призрак Сахары", организованная при содействии Литературно-творческой ассоциации "Луч", сообщает Trend Life.

События книги разворачиваются на фоне колониальной войны во Французской Алжирии. 1903 год. В погоне за своей мечтой, молодожены из Америки Виктор и Шарлиз Баттон, ставшие случайными обладателями арабского скакуна, принимают решение участвовать в конных скачках по Сахаре. Но, пустыня крайне сурова к чужестранцам, и очень скоро, всё пошло совсем не так. Виктор погибает, а Шарлиз похищают и продают в гарем жестокого шейха Харуна бин Халиль. Удастся ли девушке спастись, и какую роль во всём сыграет неуловимый разбойник, прозванный легионерами за свою таинственность – "Месье Фантом", вы сможете узнать, прочитав роман Ирады Нури "Призрак Сахары".

Мероприятие вела ответственный секретарь "Луча", писательница Лала Умуд. Презентация прошла в теплой дружественной обстановке. Выступившие предстваители творческой интеллигенции Валентина Эфендиева, Аладдин Ягубов, Татьяна Аванд, Гасым Халилов и другие поздравили с презентацией, отметили своеобразность стиля писательницы и пожелали автору дальнейших успехов. Лала Умуд подняла проблему - как помочь молодым авторам с изданием книг, с их рекламой и дальнейшим продвижением. В заключении Ирада Нури ответила на вопросы гостей и провела автограф-сессию книги.

Ирада Нури – автор таких произведений, как "Няня легкого поведения", "Красавица и чудовище" (две части), "Стерва", "Леди-неформалка", "Портрет моей души", "Никуда не денешься, влюбишься и женишься", "Подмена", "Шанталь" (две части), "Ночной кошмар", "Моих вам не увидеть слез…", "Пари", "Монстр", "Спой для меня", "Мой любимый герцог", "Покажи мне зеркало" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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