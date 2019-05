Мировой виртуоз на кяманче Марк Элияху из Израиля покорил азербайджанцев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт "Let it go" известного композитора и исполнителя на кяманче Марка Элияху (Израиль), организованный United Cultures и 124 Studios, сообщает Trend Life.

"Let it go" - шоу особенное и сочетает в себе старинные инструменты, такие как кяманча и тар, а также современную аранжировку и электронику. Марка Элияху исполнил все свои известные композиции, а также несколько новых, написанных специально для этого вечера.

Одним из интересных моментов стал дуэт с солисткой Азербайджанского государственного телевидения, исполнительницей мугама, заслуженной артисткой Бейимханым Велиевой. Они представили совместную композицию "Do you remember" ("Ты помнишь…") на музыку Марка Элияха и стихотворение Мухаммеда Хусейна Шахрияра "Ulduz sayaraq" ("Считая звезду"). Мухаммед Хусейн Шахрияр (1906-1988) - азербайджанский иранский поэт, писавший на азербайджанском и персидском языках. Один из крупнейших лириков Ирана.

Виртуозный исполнитель представляет слушателям во всем мире тонкость и глубину турецкой, арабской, иранской и в особенности азербайджанской музыки - мугама, на которой и построены почти все его композиции как композитора и исполнителя. Ведь на протяжении двадцати лет Марка многое связывает именно с Азербайджаном.

Марк Элияху родился 28 мая 1982 года в Дагестане (Россия) в семье музыканта и композитора Переца Элияху. Переехав с родителями в Израиль в 1989 году, он изучал как западную, так и восточную музыку. Услышав в 16 лет исполнение легендарного музыканта народного артиста Азербайджана Габиля Алиева на кяманче, он переезжает в Баку, и на протяжении двух лет обучается игре у Адалята Везирова. А Габиль Алиев даже дарит ему свой музыкальный инструмент. 36-летний Марк Элияху говорит, что именно азербайджанская кяманча и мугам принесли ему мировую славу.

"Азербайджанский мугам – это великая музыка души и сердца, нечто вне мира сего и, в то же время, самое близкое тебе. Все мысли и философию можно передать только через музыку, и то, не каждый способен вместить в себя все величие и богатство мугама", - говорит музыкант

Выступление Марка Элияху и его группы прошло в очень теплой и духовной атмосфере, сопровождалось овациями зрителей.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.