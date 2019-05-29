Лянкяран соберет все театры на фестиваль

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране 1-5 июня пройдет Театральный фестиваль, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль пройдет в рамках Государственной программы "Азербайджанский театр в 2009-2019 годах" при совместной организации министерства культуры Азербайджана, Исполнительной власти города Лянкяран и Союза театральных деятелей Азербайджана.

В фестивале примут участие коллективы Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, Государственного театра юного зрителя, Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига, Гянджинского государственного кукольного театра, Гахского государственного кукольного театра, Сальянского государственного кукольного театра, Шушинского государственного музыкального драматического театра, Бакинского детского театра, а также независимого театра "Ol".

(Автор: Джани Бабаева)

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