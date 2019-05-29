Азербайджанский фильм покажут в Лос-Анджелесе

29 мая 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный азербайджанский фильм "Edam günü" ("День казни") будет представлен в конкурсной программе Международного кинофестиваля "Golden Hollywood", который пройдет в Лос-Анджелесе (США) 27–30 июня, сообщил Trend Life автор сценария и главный продюсер фильма Джалаладдин Гасымов. Картина вошла в конкурсную программу "Художественные фильмы", в которую включены 14 кинолент.

Художественный фильм "День казни" был снят в 2016 и доработан в 2018 году. События фильма, снятого в жанре психолического триллера, происходят в тюрьме в последние годы советского периода. В фильме показаны волнующие моменты из жизни осужденного в камере. Автором раскрывается тюремная тема в противоречивом контексте с двух противоположных полюсов.

Оператор-постановщик - Мехти Ягубов. В ролях - Ровшан Керимдухт, Сабир Мамедов, Мамед Алиев, Назил Агаларов, Рамин Шихалиев, Солтан Гасымов, Хикмет Мамедов, Вугар Гурбанов и другие.

Фильм был ранее отмечен наградами международных кинофестивалей в США, Великобритании и Испании и других.

(Автор: Джани Бабаева)

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