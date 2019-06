Театральный праздник в Лянкяране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране 1-5 июня проходит Международный театральный фестиваль, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль проходит в рамках Государственной программы "Азербайджанский театр в 2009-2019 годах" при совместной организации министерства культуры Азербайджана, Исполнительной власти города Лянкяран и Союза театральных деятелей Азербайджана.

На фестивале Азербайджан представляют Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр, Государственный театр юного зрителя, Государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига, Шушинский государственный музыкальный драматический театр, Гянджинский государственный кукольный театр, Лянкяранский государственный драматический театр, Бакинский детский театр, Гахский государственный кукольный театр, Шекинский государственный драматический театр, Сальянский государственный кукольный театр и независимый театр "Ol". В фестивале также принимают участие театр "Two Destination Language" (Великобритания), Свободный театр (Грузия), театры "Muğan Hünər", "Mika" и "Ünvan" (Иран).

Наряду с тем, что коллективы демонстрируют свои постановки, также в рамках мероприятия предусмотрены обмен творческим опытом и ознакомление с достопримечательностями города Лянкяран.

Открытие фестиваля состоялось в Лянкяранском государственном драматическом театре. Выступая на мероприятии, председатель Союза театральных деятелей, народный артист Азерпаша Нематов пожелал всем театральным коллективам успехов и удачи.

Было отмечено, что проведение в стране международных театральных фестивалей приобрело традиционный характер. Азерпаша Нематов подчеркнул, что среди актеров, которые служат в Лянкяранском государственном драматическом театре, есть его студенты, а также выразил уверенность, что театральный фестиваль станет настоящим праздником искусства.

В первый фестивальный день актеры Лянкяранского государственного драматического театра представили постановку "Tilsimlənmiş qız" ("Заколдованная девочка"). Режиссером-постановщиком спектакля выступил Тарлан Абдуллаев, художник-постановщик – Тарлан Садыгов, музыкальное оформление – Фараим Фараджев. Во второй половине дня был представлен спектакль "Near Gone" театра "Two Destination Language".

Во второй фестивальный день были представлены постановки - Гянджинского государственного кукольного театра "Zınqırovlu pişik" ("Кошка с колокольчиком"), независимого театра "Ol" – "Cəsur şahzadə Məlikməmmədin nağılı" ("Сказка храброго принца Меликмамеда") и Бакинского детского театра- "Göyçək Fatma" ("Прекрасная Фатма").

(Автор: Джани Бабаева)

