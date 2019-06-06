Нармина Мамедзаде удостоена медали за вклад в русскую литературу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница Нармина Мамедзаде удостоена медали "Владимир Маяковский 125 лет", сообщает Trend Life.

Медаль "Владимир Маяковский 125 лет" учреждена Российским союзом писателей на основании Федерального Закона РФ "Об общественных объединениях" и имеет статус общественной награды, вручаемой за вклад в русскую литературу. Награда учреждена в 2018 году, в год 125-летия Владимира Маяковского, в память о великом русском поэте. Медаль вручается избранным номинантам национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года", произведения которых были высоко оценены Большим жюри.

Нармина Мамедзаде – выпускница факультета международного права Бакинского государственного университета, писательница, поэтесса, член Союза писателей Азербайджана, лауреат премии "Золотое перо" (Qızıl qələm, Азербайджан) и Германского международного литературного конкурса "Лучшая книга года". Автор книг "Четыре сезона одной души", "Воспоминания по Цельсию", "Тароки", "Седьмая кукла Доура" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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