Нармина Мамедзаде удостоена медали за вклад в русскую литературу (ФОТО)

6 июня 2019 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница Нармина Мамедзаде удостоена медали "Владимир Маяковский 125 лет", сообщает Trend Life.

Медаль "Владимир Маяковский 125 лет" учреждена Российским союзом писателей на основании Федерального Закона РФ "Об общественных объединениях" и имеет статус общественной награды, вручаемой за вклад в русскую литературу. Награда учреждена в 2018 году, в год 125-летия Владимира Маяковского, в память о великом русском поэте. Медаль вручается избранным номинантам национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года", произведения которых были высоко оценены Большим жюри.

Нармина Мамедзаде – выпускница факультета международного права Бакинского государственного университета, писательница, поэтесса, член Союза писателей Азербайджана, лауреат премии "Золотое перо" (Qızıl qələm, Азербайджан) и Германского международного литературного конкурса "Лучшая книга года". Автор книг "Четыре сезона одной души", "Воспоминания по Цельсию", "Тароки", "Седьмая кукла Доура" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
На Бульваре пройдет фестиваль Baku Soul of Art and Dance
Культура 16:31
В Москве азербайджанскому писателю вручена медаль "Александр Пушкин 220 лет" (ФОТО)
Культура 16:00
Азербайджанские актеры показали в России "Три версии загадочного убийства"
Культура 15:13
В Баку названы победители Международного конкурса CASPİAN ÉTUDE (ФОТО)
Культура 5 июня 18:16
Культурное разнообразие Азербайджана - как фотографы ловили моменты
Культура 5 июня 17:28
Жемчужины немецкого искусства в Баку - холодное оружие, каминные часы и фарфор (ФОТО)
Культура 5 июня 15:08
Лента новостей
Трамп заявил, что примет решение по пошлинам на китайские товары после G20
США 18:11
Определились победители чемпионата и первенства Баку по прыжкам на батуте и тамблингу среди пре-юниоров, юниоров и взрослых гимнастов
Общество 18:09
Иран готовится к выпуску собственной криптовалюты
Экономика 17:49
Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору
Россия 17:06
ЕС изменил правила выдачи виз и запланировал увеличить консульский сбор
Европа 16:59
Определились победители чемпионата и первенства Баку по прыжкам на батуте и тамблингу в ряде возрастных категорий
Общество 16:43
На Бульваре пройдет фестиваль Baku Soul of Art and Dance
Культура 16:31
Компания Rieter планирует поставить Узбекистану оборудование на более чем $100 млн
Бизнес 16:11
"Ветераны Космических Войск" подарят позитивные эмоции бакинцам (ВИДЕО)
Интересное 16:02