От чистого сердца – юбилейный вечер Сархана Сархана в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Rotunda отеля Landmark прошел сольный концерт народного артиста Азербайджана Сархана Сархана под названием "От чистого сердца", сообщает Trend Life. Вечер был посвящен 40-летию творческой деятельности.

Концертная программа Сархана Сархана еще раз доказала, что время не властно над ним, а его песни все так же помнят, любят и поют. На вечере прозвучали хиты исполнителя и новые композиции.

Сархан Сархан (Сархан Гурбанбеков, род. 18 июня 1952, Баку) - автор и исполнитель эстрадных песен, актер. Лауреат премии Ленинского комсомола. Бывший солист ВИА "Красные маки". Свою творческую карьеру он начинал с исполнения на гитаре испанских песен. В начале 60-х годов в его жизнь "ворвались" Том Джонс, Стиви Уандер, Фрэнк Синатра, Рей Чарльз. Для многих певец Сархан Сархан - олицетворение романтического героя, своеобразный символ 70-80 годов прошлого века, выступал с концертами во многих городах. Сыграл главную роль в фильме "Учитель музыки". Певец уехал в Москву после распада Советского Союза в 1991 году. Сархан Сархан объездил с гастролями многие страны мира, начал исполнять русские романсы. Много раз приезжал в Баку, выступал с концертами, принимал участие в различных проектах.

Видео – Марина Горшкова.

(Автор: Вугар Иманов)

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