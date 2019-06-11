80-летие Вагифа Самедоглу отметили строками прекрасных произведений (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Новыми в мире были только Ева и Адам, все другие - повтор с изменениями. Как в музыке квинтовый круг", - сказал однажды Вагиф Самедоглу.

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер поэзии, посвященный 80-летию писателя-драматурга, сценариста, народного поэта, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал" Вагифа Самедоглу (5.06.1939 – 28.01.2015, Баку), сообщает Trend Life.

На вечере в сопровождении инструментального ансамбля “Dan ulduzu” имени Гюляры Алиевой Азербайджанского телевидения и радио в исполнении народного артиста Мабуда Магеррамова, заслуженного артиста Таира Иманова и других прозвучали строки из стихотворений Вагифа Самедоглу. Гостям были представлены видеокадры творческой жизни Вагифа Самедоглу, состоялось выступление исполнителей.

Выступившие отметили, что Вагиф Самедоглу был сыном великого Самеда Вургуна, драматурга, народного поэта Азербайджана и лауреата Государственных премий СССР. Вагиф Самедоглу, представляющий поколение "шестидесятников", и по сей день является любимым автором, его стихи с большим интересом и симпатией встречаются читателями. На протяжении более полувека вносил ценный вклад в сокровищницу слова нашего народа. Его творчество составляет особый этап новой поэзии в современной азербайджанской литературе.

Лирика Вагифа Самедоглу, сочетая в себе общечеловеческое и национальное начала, благодаря призыву к осмысленной жизни и размышлениям завоевала симпатии широкой массы читателей. Мастер, который был гармонично и тесно связан с современной эпохой, используя единство традиций и новаторства, возможности свободного стиха, добился полноценного и развернутого описания психологии современного человека. Будучи литературным наследником Самеда Вургуна, он сложил на слова поэта, мастерски пользовавшегося неисчерпаемыми возможностями родного языка, множество песен, которые и сегодня исполняются с любовью.

Вагиф Самедоглу – был мастером-мыслителем, способным проникать в глубины отношений человек-общество, привнесший своим оригинальным стилем новшества в азербайджанский стих. Важное место в его творчестве занимают вопросы философского осмысления мира, человека и общества. Произведения, написанные для театра и кино, отличаются высокими творческими качествами, и, завоевав любовь зрителей, принесли ему известность и как драматургу. Его произведения переведены на многие иностранные языки, его книги изданы в странах СНГ, Турции и Иране.

Биография:

Родился 5 июня 1939 года в Баку в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Окончил музыкальную школу имени Бюльбюля, затем Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), прошел курсы в Московской консерватории имени Чайковского. В 1963 году выходит его первый литературный сборник "Yeddi şeir" ("Семь стихотворений"), а в 1968 - первая книга "Yoldan teleqramlar" ("Телеграммы с пути"). С 1970 года Вагиф Самедоглу член Союза писателей Азербайджана. С 1963 по 1971 год был преподавателем фортепьяно в Азербайджанской государственной консерватории. 1968-1971 годы - возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии. 1982-1985 годы - заведующий литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы. 1992-1994 годы - главный редактор газеты "Oğuz eli". Талант драматурга и поэта полностью раскрылся в 90-е годы, когда были выпущены три книги - "Günün baxtı", "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь...") и "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставшие ярким событием в современной азербайджанской литературе. Всенародную любовь получили такие картины, снятые по его произведениям как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также постановки на пьесы "Uca dağ başında", "Lotereya", "Yayda qartopu oyunu", "Generalın son əmri", "Mamoy kişinin yuxuları". В 2000 - 2005 годах был депутатом Милли Меджлиса (парламент Азербайджана), являлся членом комиссии по помилованию и азербайджанской парламентской делегации в ПАСЕ. Скончался 28 января 2015 года в Баку. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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