Правнук Огтая Зульфугарова сон воплотил в музыку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялся концерт, посвященный памяти известного композитора, народного артиста Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", профессора Огтая Зульфугарова приуроченный к 90-летию со дня его рождения, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

На концерте прозвучали камерно-инструментальные и вокальные произведения Огтая Зульфугарова, написанные в разные годы его творческой деятельности.

Произведения были представлены в исполнении Азербайджанского государственного фортепианного трио - заслуженные артисты Эльнара Кабирлинская (фортепиано), Товха Бабаева (скрипка), Сабина Ибрагимова (виолончель), и Азербайджанского государственного струнного квартета - Джейла Сеидова (скрипка), Солтан Мамедова (скрипка), заслуженные артисты Вахтанг Иманов (альт) и Алексей.Милтых (виолончель).

Прелюдию для фортепиано сыграла профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Ататюркского университета (Турция) Хагигат Магеррамова, на фортепианную пьесу "Yuxu" ("Сон") - правнук композитора Афрасияб Мамедов.

Романс "Yad eylərəm" на произведение Мухаммеда Физули прозвучал в исполнении Валерии Искендеровой в сопровождении Лейлы Зохраббековой (фортепиано).

Завершила концерт композиция для виолончели и фортепиано "Приглашение к мугаму и танцу", которую представил дуэт в составе Алексея Милтыха (виолончель) и Саиды Тагизаде (фортепиано).

Биография

Огтай Зульфугаров родился в Баку 31 мая 1929 года. В 1958 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где обучался на композиторском факультете, являясь учеником великого Гара Гараева.

Произведения, написанные композитором в различных жанрах, завоевали любовь слушателей. Огтай Зульфугаров – автор симфонических, инструментальных и камерных произведений. Его симфонии, концерт для флейты, виолончели с симфоническим оркестром, увертюра "Şənlən mənim xalqım", детская опера-балет, песни, романсы и другие произведения занимают особое место в азербайджанском музыкальном искусстве.

Большую часть своей творческой деятельности Огтай Зульфугаров посвятил созданию произведений для детей. Написанные композитором песни "Telefon", "Qatar", "Ovçu", "Gəlinciyim", "Kim sevirsə idmanı?", "Məstanım" и другие произведения любимы слушателями разных поколений и не утратили своей актуальности и сегодня. Около 20 лет Огтай Зульфугаров был художественным руководителем Государственной детской филармонии.

Огтай Зульфугаров скончался 31 августа 2016 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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