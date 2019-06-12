В Баку определены победители Международного турнира по брейку-дансу и хип-хопу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Бакинском олимпийском стадионе прошел Международный турнир Caspian Style Jam по танцам в стиле Break dance& Hip-Hop, организованный Caspian Flava Crew при поддержке Ассоциации танца Азербайджана и Jam Group, сообщили Trend Life в пресс-службе АТА.

Соревнование по Break dance & Hip-Hop прошло по возрастным категориям: дети – от 9 до 13 лет, взрослые – от 14 лет и старше. Победители были отмечены сертификатами и денежными призами (дети - 200 манат, взрослые - 500 манат)

По Hip-hop в категории «дети» приняло участие около 30 участников, из которых 16 лучших выступили в баттлах против друг друга. Первое место завоевала воспитанница Harmony Dance Studio – Kamkilla. По Break dance в категории «дети» из 25 конкурсантов также были выбраны 16 участников финальных баттлов. Первое место получила воспитанница Dance Studio – Bgirl Rumeysa.

По Break dance в категории «взрослые» приняли участие 16 конкурсантов. Первое место занял Фярман Лазимов (Bboy Button). По Hip-hop в категории «взрослые» участвовали 24 танцора, из которых 16 приняли участие в баттлах. Первое место получил Рамиль Мамедли (Rayman).

"Цель конкурса – развитие культуры брейк-данса и хип-хопа, раскрытие творческого потенциала молодежи, обмен опытом между учителями и танцорами. Это соревнование позволит танцорам представлять нашу страну на различных международных соревнованиях", - отметил главный организатор мероприятия, член правления Федерации брейк-данса Азербайджана Кямран Гулиев.

Президент Ассоциации танца и член правления Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизов отметил, что этим турниром начинается пятилетняя подготовка к Олимпийским играм 2024 года.

Состязания по брейк-дансу впервые были проведены на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. В марте 2019 года Международный олимпийский комитет одобрил внесение в программу Олимпийских игр 2024 года (они будут проходить в Париже) брейк-данса.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.