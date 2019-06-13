"Год Насими – язык Насими" в Дербенте (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Бакинского детского театра выступил с гастролями в Дербенте (Республика Дагестан, РФ). Была представлена театральная композиция "Nəsimi ili - Nəsimi dili" ("Год Насими – язык Насими"), посвященная 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Гастроли Бакинского детского театра прошли по приглашению Азербайджанского государственного драматического театра в городе Дербент и Национально-культурной автономии азербайджанцев Дербента.

Директор Азербайджанского государственного драматического театра в Дербенте Фирдоуси Аскеров, режиссер-постановщик Ягут Хандадашева, заместитель главы окружной администрации города Дербент Видади Зейналов, главный специалист городского Управления по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Гюльпери Мирзабалаева, председатель национально-культурной автономии азербайджанцев Дербента Teльман Таирли выразили признательность коллективу Бакинского детского театра за возможность еще раз соприкоснуться с поэзией Насими.

Фирдоуси Аскеров вручил директору Бакинского детского театра Интигаму Солтану и членам коллектива благодарственные письма за вклад в развитие культурных связей с Дербентом.

В свою очередь Интигам Солтанов вручил директору театра Фирдоуси Аскерову, главному режиссеру Сарвару Алиеву, заслуженному артисту Республики Дагестан Алимовсуму Абасову, актеру Сархану Самедову, председателю национально-культурной автономии азербайджанцев Дербента Teльману Таирли дипломы.

Напомним, что в апреле 2019 года при организации Бакинского детского театра в столице Азербайджана был организован фестиваль "Nəsimi ili - Nəsimi dili". Среди участников фестиваля был и коллектив Азербайджанского государственного драматического театра города Дербент.

(Автор: Джани Бабаева)

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