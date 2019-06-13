Тимур Вайнштейн возглавит жюри Московского еврейского кинофестиваля

13 июня 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Генеральный продюсер телеканала НТВ, академик Международной телевизионной академии (International Academy of Television Arts & Sciences), участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" Тимур Вайнштейн возглавит жюри V Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет с 23 по 30 июня 2019 года, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт кинофестиваля.

На Московском еврейском кинофестивале проходят показы важнейших и самых громких еврейских фильмов последних лет. Центральным является конкурс игровых полнометражных работ. Кроме того, в рамках конкурса и в формате спецпоказов будут продемонстрированы документальные и короткометражные (и даже документальные короткометражные) картины, организованы обсуждения с экспертами по теме отдельных лент и кинокритиками-специалистами по еврейскому кино.

В профессиональном багаже Тимура Вайнштейна более 350 телевизионных проектов, большая часть которых шла в прайм-тайм крупнейших российских телеканалов. Тимур Вайнштейн как продюсер является обладателем двух уникальных рекордов на российском телевидении: в первом случае его проекты шли одновременно в прайм-тайм на пяти российских телеканалах, а в другом - спродюсированные им в один год проекты "Один в один" и "Пепел" стали самыми рейтинговыми проектами года как среди телепрограмм, так и сериалов.

Тимур Вайнштейн был основателем продюсерского центра "Леан-М", приобретенного мировым лидером, компанией Sony Pictures Television International, и компании "ВайТ Медиа", партнёром которой стал другой мировой мэйджор - Endemol Shine Group.

Вайнштейн выступал в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпионов сезона 1992 года, финалистов сезона 1993 года, обладателей Летнего кубка 1995 года, победителей турнира 10 лучших команд клубов в 2000 г. (Чемпионы XX века).

(Автор: Джани Бабаева)

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