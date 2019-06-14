Азербайджанский писатель стал номинантом премии Императорского дома Романовых (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский писатель Зейтулла Джаббаров стал номинантом трех литературных премий "Русь моя" имени Сергея Есенина, "Наследие" Императорского дома Романовых и "Поэт года", сообщает Trend Life.

Литературная премия "Наследие" учреждена Российским союзом писателей совместно с Российским Императорским Домом под личным покровительством Главы Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны с целью поиска новых авторов, творчество которых сохраняет традиционные для русской литературы ценности.

Литературная премия имени Сергея Есенина "Русь моя" учреждена Российским союзом писателей. Задачи премии – поиск и поощрение новых талантливых авторов, продолжающих и развивающих основные темы, присутствующие в творчестве Сергея Есенина.

Национальная литературная премия "Поэт года" учреждена Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную литературу. Определяется порталом Стихи.ру.

Зейтулла Абдул оглы Джаббаров - заслуженный журналист Азербайджана, лауреат премии "Золотое перо", автор более 20 книг, трое из которых - "После расстрела: история родовой дворянки", "Продовольственная безопасность. Азербайджанский хлеб", "Жемчужина афоризмов востока" являются бестселлерами. Родился 30 июля 1946 года. Став студентом АПИРЯЛ имени М.Ф. Ахундова публиковался в многотиражке «Билик». Работал учителем в средней школе, на протяжении 30 лет работал журналистом в газетах «Маяк» и «Бакинский рабочий». Является автором книг "Ларец восточной мудрости", "Жемчужина афоризмов востока", "Зёрна истины", "Магия силы афоризма", "Полет мысли". Все пять книг были объединены в одну книгу и были изданы в Москве под названием "Сокровищница мудрости востока". А также публицистических изданий – "Панорама года сельского хозяйства Азербайджана", "110-я весна "Бакинского рабочего"", "Полвека в независимом Азербайджане", "Аграрная стратегия: новый этап реформ", "Возвращение "белого золота"", "Модернизация сельского хозяйства. Опыт аграрных реформ", "Кровавый след геноцида и потерянный рай", "Обновляющийся Азербайджан Три госпрограммы президента Ильхама Алиева", художественных книг - "После расстрела. История русской родовой дворянки", "Исповедь друга", "Ширван: свет и тени", "Преступления века" и поэтических сборников – "Ширванские мотивы", "Этот берег Хазара", "Азербайджан", "Времена года", "Родник", "Посвящение", "Золотые россыпи востока", "Россыпи Кавказской поэзии" и т.д..

(Автор: Вугар Иманов)

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