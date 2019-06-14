В Баку прошел концерт в честь Дня национального спасения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец" – эти слова, сказанные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно проходят испытание временем, как и его мудрая политика. Гейдар Алиев, наряду с созданием сильной линии государственности, политической и экономической основ Азербайджана, является основоположником идеи, ставшей фундаментом национального возрождения и развития азербайджанской идеологии.

Во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт “Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam!" ("Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец"), посвященный Дню национального спасения – 15 июня, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие Азербайджанский государственный ансамбль танца, участие народные артисты Афтандил Исрафилов, Джаван Зейналлы, Мубариз Тагиев, заслуженные артисты Эльза Сеидджахан, Бести Севдиева, Джабир Абдуллаев, Салим Аббасов, Нурия Гусейнова, исполнители Илькин Фуад, Алмаз Оруджова, Пярвиз Бюльбюля, Айгюн Агаева, Назим Фаэтончу, Самира Эфенди, Мурад Садых, Намиг Фархадоглу, Анара Мамедова, Эльхан Гараханоглу. Ведущий вечера – Эльджан Расулов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

В октябре 1991 года Азербайджан обрел независимость. Однако в первые годы независимости в стране возник внутренний кризис и кризис власти. Во всех сферах общественной жизни царили хаос и неразбериха. Ухудшалась ситуация в армии, увеличивались случаи дезертирства. С каждым днем усиливалась армянская агрессия. В Азербайджане наблюдался кризис власти. В молодой республике между отдельными лицами и группами шла борьба за власть. После прихода к власти 14 мая 1992 года Народный фронт сразу же продемонстрировал своей нездоровой деятельностью полную неспособность управлять страной. Летом 1993 года в Азербайджане возникла реальная угроза гражданской войны.

В тяжелые для Родины дни, приняв настойчивые приглашения народа, в Баку 9 июня прибыл выдающийся сын Азербайджана Гейдар Алиев. За очень короткое время Гейдар Алиев смог предотвратить в Азербайджане гражданскую войну. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Таким образом, этот день вошел в историю страны как День национального спасения. По требованию народа Милли Меджлис (парламент) в июне 1997 года объявил этот день праздником.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.