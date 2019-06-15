Купи произведение и забери домой или в офис! В Баку открылась первая Республиканская выставка-продажа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В пресс-центре Baku Cristall Hall открылась первая Республиканская выставка-продажа произведений азербайджанских художников и скульпторов, организованная Министерством культуры, Государственной художественной галереей и Союзом художников, сообщает Trend Life.

Выставка проводится по предложению всемирного известного азербайджанского художника, народного художника СССР Таира Салахова, которое он высказал во время встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства 1 марта этого года. На этой встрече Таир Салахов выступил с предложением проводить в стране республиканские выставки, в которых смогут принять участие, как живописцы старшего поколения, так и молодые талантливые художники.

Выставка вызвала большой интерес, среди гостей были видные общественные деятели, представители науки, культуры, бизнеса, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии министр культуры Абульфас Гараев поздравил всех с Днем национального спасения – 15 июня, которое связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Было отмечено, что 15 июня 1993 года вошло в историю Азербайджана как День национального спасения. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, выполнил великую миссию спасения страны, защитил ее независимость и государственность, устранил социально-политический кризис, царивший в республике, заложил фундамент экономического развития и прославил страну во всем мире. Сегодня Азербайджан имеет большой авторитет на международной арене. Только благодаря Гейдару Алиеву, его мудрости, и проводимой с 2003 года успешной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан признан и принимается как сильное, процветающее и безопасное государство.

"В экспозиции представлено более 350 работ различных стилей и жанров 250 художников и скульпторов. Каждый желающий может приобрести произведение и забрать домой или в офис. Впервые такая выставка-продажа организована на государственном уровне. Стоит отметить, что 90 % работ впервые экспонируется. Наши мастера неустанно работают и создают новые произведения для общественности. В стране созданы все условия для творческого развития и деятельности. Желаю нашим гражданам, чтобы у всех в домах были произведения наших художников и скульпторов", - отметил министр и пожелал всем успехов.

На выставке-продаже представлены работы от самого старшего поколения – Таира Салахова и Тофига Агабабаева 1928 года рождения, до самого молодого – 23-летнего Эльчина Гусейна. Самая дорогая картина – произведение Таира Салахова "Яркое утро. Нардаран" стоимостью в 400 тысяч долларов. Здесь можно приобрести произведения по различным ценам.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов отметил, что выставки подобного масштаба призваны помочь еще большему развитию искусства в стране и стать стимулом для молодых художников развиваться и стремиться к совершенству.

"Если наша первая выставка организована на таком высоком уровне, то выражаю надежду, что в будущем это приобретет международный масштаб, и можно будет проводить фестивали продаж творений известных зарубежных мастеров", - отметил Фархад Халилов.

Директор Азербайджанской государственной художественной галереи Галиб Гасымов отметил, что отличительная особенность данной выставки также заключена в том, что здесь представлены работы художников разных поколений не только из Баку, но и регионов страны.

Выставка продлится до 28 июня. Вход свободный.

(Автор: Вугар Иманов)

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