Определен состав жюри Международного фестиваля ANİMAFİLM в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Определен детский состав жюри второго Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM (II ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı), который пройдет в Баку 18-20 октября, сообщил Trend Life учредитель проекта Рашид Агамалыев.

В этом году наряду с профессиональным жюри, оргкомитет фестиваля сформировал жюри, в которое вошли дети. Жюри в составе пяти детей - Айдан Керимли, Берил Караоглу, Фатима Аллахвердиева, Нилуфер Азимзаде, Зариф Гасымова - определит победителя в категории "Лучший детский анимационный фильм". Эти дети было отобраны по предварительным заявкам известным анимационным режиссером, заслуженным деятелем культуры Эльчин Хами Ахундовым.

Девиз фестиваля - "Новый взгляд на традиции и развитие" (Ənənə və inkişafa yeni baxış). Главная цель – объединить местных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации. Проведение фестиваля ANİMAFİLM внесет вклад в развитие анимационного искусства в стране. Международное жюри фестиваля возглавит Масуд Панахи.

Фестиваль пройдет в следующих категориях - "Лучший короткометражный анимационный фильм" (до 20 минут), "Лучший короткометражный азербайджанский анимационный фильм" (до 20 минут), "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" (до 10 минут), "Лучший оригинальный сценарий для короткометражного анимационного фильма".

(Автор: Вугар Иманов)

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