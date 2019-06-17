Каждое его произведение – шедевр: 40 дней, как с нами нет Арифа Меликова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Со дня кончины лауреата Государственной премии Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Гейдара Алиева", выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Арифа Меликова прошло 40 дней. В связи с этим деятели культуры и искусства, сотрудники Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), родные и близкие выдающегося композитора посетили первую Аллею Почетного захоронения в Баку и почтили память Арифа Меликова, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В своем выступлении ректор БМА, народный артист СССР, профессор Фархад Бадалбейли рассказал о творческом пути Арифа Меликова.

"Ариф Меликов был большим композитором. Каждое его произведение – шедевр. Он создал большие симфонии на основе народной музыки. Я рад, что работал с ним вместе", - отметил Бадалбейли.

Проректор БМА, заслуженный деятель искусств Гюльназ Абдуллазаде подчеркнула, что наряду с творчеством композитор также занимался общественной деятельностью.

Ученик Арифа Меликова - заслуженный деятель искусств, композитор Джейхун Аллахвердиев в своем выступлении отметил, что народный артист СССР всегда с заботой относился к своим студентам.

Ариф Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. В 1958 году окончил Азербайджанскую консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции у Гара Гараева. Ариф Меликов вписал лучшие страницы в азербайджанскую музыку и внес значительный вклад в сокровищницу азербайджанской симфонической и балетной музыки. Композитор является автором таких балетов как "Легенда о любви", "Сильнее смерти", "Двое на Земле", "Али-баба и 40 разбойников", "Поэма двух сердец", "Юсуф и Зулейка", которые ставились на многих сценах мира. Меликов - также является автором сочинений для оркестра, камерных и вокальных произведений, музыки для драматических театральных постановок и кинофильмов. Ариф Меликов вел активную композиторскую, преподавательскую и музыкально-общественную деятельность, и считал, что главное в жизни - не награды, а воспитание творческой молодежи.

Ариф Меликов скончался 9 мая 2019 года.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.