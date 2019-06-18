В Баку пройдет концерт Ансамбля старинных музыкальных инструментов

18 июня 2019 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 5 июля в 20.00 пройдет концерт Ансамбля старинных музыкальных инструментов Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры, сообщили Trend Life организаторы.

Художественный руководитель и концертмейстер ансамбля – народный артист Азербайджана Мунис Шарифов. В концертной программе примут участие народный артист Тейюб Асланов и заслуженная артистка Нурия Гусейнова. Прозвучат композиции авторов средних веков, азербайджанские народные и восточные песни.

Цена билетов от 10 до 30 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: (012) 441-21-31

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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