"Черная игра" азербайджанцев в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие в театральном фестивале студенческих спектаклей "Науруз school" в Казани (Республика Татарстан, РФ), проведенном под эгидой Международного театрального фестиваля "Науруз". Азербайджан на фестивале представили студенты III курса Государственного университета культуры и искусств по специальности "Актер театра и кино" – Роял Аллахвердиев, Элсевер Рагимов, Эсмеральда Абдуллаева, Самая Агаярова, Алекпер Ахундов, Чинара Гурбанова, Салех Джумшудлу, Чинара Самедова, Айсель Фейзиева, Орхан Исрафилов и Рафаэль Гулиев (руководитель курса - народный артист Мамедсафа Гасымов), сообщили Trend Life в пресс-службе учебного заведения.

В фестивале участвовали представители Казахстана, Венгрии и России.

Азербайджанские студенты представили на фестивале спектакль "Qara oyun" ("Черная игра"), поставленный Мамедсафой Гасымовым по пьесе Абдуррагим бека Ахвердиева "Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini". За участие в фестивале азербайджанские студенты удостоены диплома.

В фестивале также принял участие педагог кафедры "Театроведение", профессор Университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Исрафил Исрафилов и главный педагог, доктор философии по искусствоведению Фарида Джалилова.

Исрафил Исрафилов приглашен в качестве эксперта основной программы фестиваля "Науруз" и по просьбе организационного комитета принял активное участие в работе фестиваля "Науруз school", поделившись своим мнением и предложениями с представителями молодежи. Театровед Фарида Джалилова участвовала в мастер-классах в качестве переводчика и специалиста.

Отметим, что наряду с демонстрацией театральных постановок, для студентов были организованы обсуждения, мастер-классы и семинары. Так, для азербайджанских студентов занятие провел заслуженный деятель искусств Казахстана Ерлан Билалов, а для студентов из Казахстана – педагог Азербайджанского государственного университета культуры искусств, народный артист Мамедсафа Гасымов.

В заключение фестиваля Исрафилу Исрафилову и Мамедсафе Гасымову были вручены свидетельства о повышении квалификации.

(Автор: Джани Бабаева)

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