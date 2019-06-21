Концерт мировой джазовой дивы Дениз Кинг в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

21 июня 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Международного центра мугама прошел концерт легендарной джазовой исполнительницы Дениз Кинг (Denise King), которая вместе с известным коллективом из Санкт-Петербурга – Трио Алексея Черемизова представила лучшие хиты мирового джаза, сообщает Trend Life.

Американская джазовая певица с выдающимися вокальными данными работала с ведущими американскими и европейскими звездами джаза, получила множество профессиональных премий и наград на различных международных конкурсах.

Артистами не становятся, артистами рождаются и Дениз Кинг не исключение! Дениз Кинг – самоучка, музыкального образования у нее нет, а певческую карьеру начала только после тридцати лет. Хотя любовь к джазу у Дэниз Кинг начала проявляться еще в детстве, как и желание петь. По ее признанию вдохновением для певицы стали великие Нина Симон, Сара Воан, Элла Фицджеральд и Кармен Макрей. Выступив за последние около тридцати лет на тысячах площадках в США, Франции, Бразилии, Германии, Японии, она остается хранителем духа настоящего джаза. В её выступлениях нет трюков, пиротехники, нет никакого шоу, всё внимание приковано к мелодии и словам. Именно эта философия нашла отклик публики по всему миру, в том числе и в Баку, подарив зрителям яркие эмоции.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Риад Мамедов: Азербайджан и Россия в моей ДНК (ФОТО)
Интервью 15:52
Волшебство звука в Баку (ФОТО)
Культура 14:53
Мирза Мухаммедгасани: Даже слепым он не переставал исполнять мугам (ФОТО)
Культура 19 июня 15:45
Захра Бадалбейли и Джейла Сеидова представят произведения выдающихся композиторов (ВИДЕО)
Культура 18 июня 13:52
Летний джаз-фестиваль в Баку, или как Адам Бен Эзра "разобрал и собрал" контрабас (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 13 июня 17:09
Джаз-оркестр имени Олега Лундстрема приглашает всех на Бакинский бульвар (ФОТО)
Интервью 13 июня 13:52
Лента новостей
ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и UNEC будут сотрудничать в учебной и научной сфере (ФОТО)
Экономика 17:15
Комиссар Совета Европы по правам человека прокоментировала события в Тбилиси
Южный Кавказ 17:10
Узбекско-корейское СП приобретает запчасти
Тендеры 17:06
ВКС Ирана: рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик
Другие страны 16:59
Казахстан будет поставлять пищевую продукцию в Узбекистан
Бизнес 16:51
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане падают
Бизнес 16:50
Представитель парламентского большинства Грузии выражает готовность отказаться от мандата
Южный Кавказ 16:43
Азербайджанская команда с успехом выступила на Всемирных играх в России (ФОТО)
Спорт 16:41
Бюджет Фонда соцзащиты Азербайджана увеличен на 200 млн манатов - счетная палата
Экономика 16:40