Концерт мировой джазовой дивы Дениз Кинг в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Международного центра мугама прошел концерт легендарной джазовой исполнительницы Дениз Кинг (Denise King), которая вместе с известным коллективом из Санкт-Петербурга – Трио Алексея Черемизова представила лучшие хиты мирового джаза, сообщает Trend Life.

Американская джазовая певица с выдающимися вокальными данными работала с ведущими американскими и европейскими звездами джаза, получила множество профессиональных премий и наград на различных международных конкурсах.

Артистами не становятся, артистами рождаются и Дениз Кинг не исключение! Дениз Кинг – самоучка, музыкального образования у нее нет, а певческую карьеру начала только после тридцати лет. Хотя любовь к джазу у Дэниз Кинг начала проявляться еще в детстве, как и желание петь. По ее признанию вдохновением для певицы стали великие Нина Симон, Сара Воан, Элла Фицджеральд и Кармен Макрей. Выступив за последние около тридцати лет на тысячах площадках в США, Франции, Бразилии, Германии, Японии, она остается хранителем духа настоящего джаза. В её выступлениях нет трюков, пиротехники, нет никакого шоу, всё внимание приковано к мелодии и словам. Именно эта философия нашла отклик публики по всему миру, в том числе и в Баку, подарив зрителям яркие эмоции.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)

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