Захра Бадалбейли и Джейла Сеидова представили эликсир жизни для современности (ВИДЕО, ФОТО)

27 июня 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Классическую музыку отличает тонкость и возвышенность. Именно поэтому она оказывает сильнейшее исцеляющее воздействие на душу человека. Каждое произведение - это полет вдохновения ее композитора, выражение чувственности его души. Слушая классическую музыку, наша душа также начинает парить и вдохновляться, ей снова и снова хочется жить, а колоссальная красота этой жизни становится так очевидна! Это настоящий эликсир жизни для современности, когда вокруг происходит столько негативных событий!

Надо просто слушать классическую музыку для души! К чему думать, что для прослушивания классики нужно пытаться что-то понять, прилагать какие-то усилия? Не нужны они вовсе! Музыка сама через звуки, образы и состояния откроется вам. Она только этого и ждёт, хочет быть услышанной…

В Баку в Международном центре мугама прошел блестящий концерт "Сила музыки" с участием лауреатов международных конкурсов Джейлы Сеидовой и Захры Бадалбейли, сообщает Trend Life.

В концертной программе прозвучали произведения таких выдающихся композиторов как Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ариф Меликов, Азиз Азизли, Астор Пьяцолла, Рольф Ловланд.

Джейла Сеидова – президентский стипендиат, входит в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана". В 2017 году с отличием окончила Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского и начиная с того года работает в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, первая скрипка Государственного струнного квартета Азербайджана.

Захра Бадалбейли в 2004 году с отличием окончила Бакинскую государственную академию имени Узеира Гаджибейли по специальностям фортепиано, музыковед. В 2005-2009 годах аккомпанировала на концертах и играла сольно. Она считает творчество самым лучшим способом самовыражения. Является автором слов песни "Day after day", исполненным Эльнуром Гусейновым и Самиром Джавадзаде на "Евровидении 2008". Являясь автором ряда книг стихов, в 2012 году пишет слова на исполненную Нигяр Джамал и Дима Биланом песню "Come into my world". С 2013 года – член Союза писателей Азербайджана. В 2015 году пишет слова на песню "Баку улыбается" (Baku Smiles), исполненной Тунзалей Агаевой и Келли Джойс во время первых Европейских игр в Баку. В 2018 году в Международном центре мугама состоялась презентация её книги стихов на русском языке "В твоих руках".

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Под ритмы мексиканской маримбы в жарком Баку (ФОТО)
Культура 25 июня 12:59
Концерт мировой джазовой дивы Дениз Кинг в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 21 июня 17:04
Волшебство звука в Баку (ФОТО)
Культура 21 июня 14:53
Мирза Мухаммедгасани: Даже слепым он не переставал исполнять мугам (ФОТО)
Культура 19 июня 15:45
Захра Бадалбейли и Джейла Сеидова представят произведения выдающихся композиторов (ВИДЕО)
Культура 18 июня 13:52
Летний джаз-фестиваль в Баку, или как Адам Бен Эзра "разобрал и собрал" контрабас (ВИДЕО,ФОТО)
Культура 13 июня 17:09
Лента новостей
Fitch прогнозирует дальнейшее падение нефтедобычи
Энергетика 15:10
Завтра в Баку до 38 градусов тепла
Общество 15:07
Узбекистан станет первым импортером казахстанского бензина
Энергетика 15:06
“Минск 2019”: Мария Стадник вышла в полуфинал
Общество 15:02
В Казахстане расширят производство мяса птицы
Бизнес 15:00
Все работы под открытым небом должны быть остановлены при температуре выше 41 градуса Цельсия - Госинспекция
Общество 14:54
Стас Михайлов отметит юбилей на Бакинском курорте: Такой красоты не найти нигде (ФОТО)
Интервью 14:54
Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги
Другие страны 14:54
Азербайджанская компания Kercom наращивает объем производства продукции пчеловодства
Бизнес 14:54