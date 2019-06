Захра Бадалбейли и Джейла Сеидова представили эликсир жизни для современности (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Классическую музыку отличает тонкость и возвышенность. Именно поэтому она оказывает сильнейшее исцеляющее воздействие на душу человека. Каждое произведение - это полет вдохновения ее композитора, выражение чувственности его души. Слушая классическую музыку, наша душа также начинает парить и вдохновляться, ей снова и снова хочется жить, а колоссальная красота этой жизни становится так очевидна! Это настоящий эликсир жизни для современности, когда вокруг происходит столько негативных событий!

Надо просто слушать классическую музыку для души! К чему думать, что для прослушивания классики нужно пытаться что-то понять, прилагать какие-то усилия? Не нужны они вовсе! Музыка сама через звуки, образы и состояния откроется вам. Она только этого и ждёт, хочет быть услышанной…

В Баку в Международном центре мугама прошел блестящий концерт "Сила музыки" с участием лауреатов международных конкурсов Джейлы Сеидовой и Захры Бадалбейли, сообщает Trend Life.

В концертной программе прозвучали произведения таких выдающихся композиторов как Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ариф Меликов, Азиз Азизли, Астор Пьяцолла, Рольф Ловланд.

Джейла Сеидова – президентский стипендиат, входит в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана". В 2017 году с отличием окончила Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского и начиная с того года работает в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, первая скрипка Государственного струнного квартета Азербайджана.

Захра Бадалбейли в 2004 году с отличием окончила Бакинскую государственную академию имени Узеира Гаджибейли по специальностям фортепиано, музыковед. В 2005-2009 годах аккомпанировала на концертах и играла сольно. Она считает творчество самым лучшим способом самовыражения. Является автором слов песни "Day after day", исполненным Эльнуром Гусейновым и Самиром Джавадзаде на "Евровидении 2008". Являясь автором ряда книг стихов, в 2012 году пишет слова на исполненную Нигяр Джамал и Дима Биланом песню "Come into my world". С 2013 года – член Союза писателей Азербайджана. В 2015 году пишет слова на песню "Баку улыбается" (Baku Smiles), исполненной Тунзалей Агаевой и Келли Джойс во время первых Европейских игр в Баку. В 2018 году в Международном центре мугама состоялась презентация её книги стихов на русском языке "В твоих руках".

(Автор: Вугар Иманов)

