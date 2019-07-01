Звезды турецкого кино приехали в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярные турецкие актеры Мурат Серезли, Танер Туран и исполнительница классической турецкой музыки Небахат Налан Хёке посетили Азербайджанский государственный академический музыкальный театр в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Турецкие звезды посетили театр в сопровождении известного азербайджанского режиссера Кянана Махмудова, более известного, как Кянан ММ.

Турецкие гости встретились с заместителем директора театра Гусейном Гусейновым. В ходе встречи состоялось обсуждение ряда вопросов в области развития культурных связей между двумя странами, высказаны интересные предложения. Также гости ознакомились с обустройством театра.

Гостям также рассказали, что в этот день будут играть постановку Эльмеддина Дадашова "Buratino" ("Буратино") и, что показ организован для детей с ограниченными возможностями здоровья. Турецкие актеры высоко отозвались о таких социальных проектах.

Отметим, что Мурат Серезли хорошо известен зрителям по работе в сериале "Savaşçı" ("Воин"), фильму "Seni seviyorum adamim" ("Я люблю тебя, мой мужчина") и другим, а Танер Туран - по сериалам "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz" ("Мафия не может править миром"), "Paramparça" ("Вдребезги").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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