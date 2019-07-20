Тимур Аскеров примет участие в Международном фестивале "Мариинский"

20 июля 2019 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров в составе балетной труппы Мариинского театра примет участие в IV Международном Дальневосточном фестивале "Мариинский" (Владивосток), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Фестиваль пройдет с 24 июля по 9 августа 2019 года на Приморской сцене Мариинского театра.

Тимур Аскеров – заслуженный артист Азербайджана, солист Мариинского театра. Родился в Баку, окончил Бакинское хореографическое училище в 2008 году. В 2008-2009 годах выступал в труппе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 2009-2011 годах - в труппе Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко.

С 2011 года выступает в труппе Мариинского театра. Лауреат премии "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" (журнал "Балет", 2012 год). С труппой Мариинского театра гастролировал в странах Европы, Азии и Америки.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Нур-Султане почтили память Арифа Меликова трехдневной премьерой балета "Легенда о любви" (ФОТО)
Культура 9 июля 12:19
Шах Ирана и любимая жена-азербайджанка Фарах. Премьера в России (ФОТО)
Культура 25 апреля 17:53
Педагог Большого театра России будет учить азербайджанцев
Культура 10 апреля 17:14
Заслуженный артист Азербайджана выступит в Вашингтоне
Культура 8 апреля 10:10
Как незамужние девушки отомстили за себя - фантастика в Баку
Культура 7 февраля 18:35
Дочь Гара Гараева рассказала о создании балета "Семь красавиц" (ФОТО)
Культура 5 февраля 16:24
Лента новостей
Международная ассоциация воздушного транспорта оценивает перспективы развития грузинского авиационного рынка
Бизнес 16:55
Закир Гасанов: Самая главная задача, поставленная Верховным главнокомандующим перед нами – высокая боевая готовность
Политика 16:32
Большинство автозаправочных станций Грузии подняли цены на топливо
Финансы 16:19
Главное управление полиции Баку продолжает оперативно-профилактические меры по охране общественного порядка
Общество 15:41
Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана работает в усиленном режиме в связи с олимпийским фестивалем
Общество 15:00
Индия находится в контакте с Ираном по задержанному британскому танкеру
Другие страны 14:39
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии
Политика 14:39
Судебные исполнители Азербайджана подвели итоги первого полугодия (ФОТО)
Общество 14:37
В воскресенье в Азербайджане сохранится ветреная погода
Общество 14:20