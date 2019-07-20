Тимур Аскеров примет участие в Международном фестивале "Мариинский"

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров в составе балетной труппы Мариинского театра примет участие в IV Международном Дальневосточном фестивале "Мариинский" (Владивосток), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Фестиваль пройдет с 24 июля по 9 августа 2019 года на Приморской сцене Мариинского театра.

Тимур Аскеров – заслуженный артист Азербайджана, солист Мариинского театра. Родился в Баку, окончил Бакинское хореографическое училище в 2008 году. В 2008-2009 годах выступал в труппе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 2009-2011 годах - в труппе Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко.

С 2011 года выступает в труппе Мариинского театра. Лауреат премии "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" (журнал "Балет", 2012 год). С труппой Мариинского театра гастролировал в странах Европы, Азии и Америки.

(Автор: Джани Бабаева)

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