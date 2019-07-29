Путешествие в мир мугама (ФОТО)

29 июля 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры имени Ашуга Рза Гобустанлы состоялось очередное мероприятие в рамках нового проекта Международного центра мугама "Путешествие в мир мугама", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Концерт организован по инициативе Международного центра мугама и при поддержке Главного Управления культуры города Баку.

Молодые ханенде Эльгиз Алиев, Нисбят Садраева и Алмаханум Ахмедли, выступившие в сопровождении Зафара Мамедли (тар), Мушфига Лятифова (кяманча), Вюсала Алиева (нагара) подарили публике незабываемый концерт, на котором прозвучали народные песни и мугамы.

На вечере было отмечено, что государство с большим вниманием и заботой относится к развитию и пропаганде азербайджанской культуры. Азербайджан во всем мире известен своей богатой культурой, и успешно осуществляет процесс пропаганды своих культурных ценностей.

В стране осуществляются многочисленные проекты, направленные на развитие культуры, защиту национально-духовных ценностей.

Отметим, что стартовавшие в июле в рамках проекта концертные программы продолжатся до конца текущего года. На концертах в исполнении известных ханенде прозвучат прекрасные произведения народной музыки, мугамы и теснифы.
Очередные концерты состоятся: 9 августа – в Центральном доме культуры Бинагадинского района, 27 августа – в Дворце культуры поселке Мардакян.

(Автор: Джани Бабаева)

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