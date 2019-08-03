Как Радж Капур пригласил азербайджанского режиссера в Индию: открытие Творческой студии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы состоялось открытие Творческой студии заслуженного деятеля искусств, видного кинорежиссера Гусейна Сеидзаде (1910-1979 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Выступая на мероприятии, директор киностудии, заслуженный деятель искусств Мушфиг Хатамов отметил, что киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы не только занимается производством фильмов, но и является центром культуры, где обитает большая история..

"Как вы знаете, ранее на киностудии были открыты Творческие студии народных артистов, видных режиссеров Расима Оджагова и Тофига Тагизаде. Эти помещения, сегодня как музейные экспонаты, погружают в мир творчества мастеров кино, одновременно, храня их память на века", - сказал он.

Мушфиг Хатамов подчеркнул, что данный проект будет продолжен, и в ближайшем будущем планируется открыть Творческие студии Гасана Сеидбейли, Алисаттара Атакишиева, Лейлы Бадирбейли.

Кинокритик, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде в своем выступлении отметил заслуги Гусейна Сеидзаде в развитии азербайджанского кинематографа.

Кязымзаде рассказал, что в свое время в рамках визита в Баку всемирно известный индийский актер и кинорежиссер Радж Капур посмотрел фильм Сеидзаде. Фильм настолько понравился Капуру, что он пригласил азербайджанского режиссера в Индию. Гусейн Сеидзаде ответил отказом на это предложение, подчеркнув, что еще снял недостаточно фильмов для своей страны.

Также, в своих выступлениях народный артист, кинорежиссер Огтай Миргасымов и киновед, заслуженный деятель искусств Аяз Салаев высоко отозвались о творчестве Гусейна Сеидзаде.

Гусейн Сеидзаде родился 10 октября 1910 года. В 1928 году начал играть на сцене Бакинского рабочего театра. В 1929 году обучался на курсах в Ленинградском театре рабочей молодежи. В 1930 году пришел на киностудию "Азербайджанфильм", где и проработал всю оставшуюся жизнь. В 1931 году поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии в Москве).

Гусейн Сеидзаде - режиссер таких культовых азербайджанских фильмов, как "Не та, так эта", "Кёроглу", "Кура неукротимая", "Свекровь" и "Непокоренный батальон".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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