Успешный бизнес и искусство - Networking Cocktail в Баку (ФОТО)

3 августа 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери Шехер состоялось мероприятие под названием Networking Cocktail, сообщили Trend Life организаторы проекта. Его посетили известные деятели культуры и искусства, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, и местные предприниматели.

На вечере были представлены работы мастеров Центра ABAD. Мероприятие Networking Cocktail направлено на поддержку мастеров декоративно-прикладного искусства и мелких предпринимателей, ознакомления широкой общественности с их работами, установления деловых контактов между творческими людьми и различными компаниями, а также развитие малого и среднего предпринимательства.

Вечер прошел в теплой непринужденной обстановке, работы мастеров Центра ABAD вызвали большой интерес у гостей вечера. В ходе мероприятия обсуждались творческие и бизнес-вопросы, завязывались деловые связи.

Мероприятие прошло при организационной поддержке Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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