Габалинский международный музыкальный фестиваль звучит на весь мир – скрипачка из Израиля Жанна Гандельман

5 августа 2019 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Мы, музыканты, получаем большое удовольствие, участвуя в Габалинском международном музыкальном фестивале. Об этом Trend Life сказала известная скрипачка Жанна Гандельман (Израиль).

"Это мой шестой визит на Габалинский фестиваль. И каждый год особенный для нас, потому что в фестивале принимают участие огромное число потрясающих музыкантов, разные оркестры, в том числе и Иерусалимский симфонический оркестр, который выступал здесь два раза. Один фестивальный вечер интереснее другого, публика с большим энтузиазмом встречает и аплодирует музыкантам, очень приятно тут находиться. Мы с нетерпением ожидаем следующего года и продолжения этого прекрасного фестиваля, который уже звучит на весь мир", - сказала Гандельман.

Отметим, что XI Габалинский международный музыкальный фестиваль проходит 31 июля – 5 августа при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана и Gilan Holding.

(Авторы: Вахид Байрамов, Джани Бабаева)

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