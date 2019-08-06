В Баку состоится встреча с известной пианисткой Наргиз Алияровой

БАКУ /Trend Life/ - В филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - Квартире-музее Ниязи седьмого августа состоится встреча с известной пианисткой, заслуженной артисткой Азербайджана, профессором Наргиз Алияровой, сообщает Trend Life.

На мероприятии Алиярова поделится опытом в сфере музыки, концертной и преподавательской деятельности, а также ответит на вопросы гостей.

Отметим, что наряду с творческой деятельностью Наргиз Алиярова является основателем общества "Национальная музыка и глобальная культура", действующего в США. Главная цель организации - пропаганда музыки народов мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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