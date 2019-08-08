Хвала тебе, Ахсан – книга о виртуозном исполнителе на таре

БАКУ /Trend Life/ - По заказу министерства культуры Азербайджана издана книга о виртуозном исполнителе на таре Ахсане Дадашеве под названием "Əhsən sənə, Əhsən!" ("Хвала тебе, Ахсан"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Книга, автором которой является писатель-драматург Рафиг Гаджиев, повествует о жизни и богатом творческом пути известного музыканта.

Ахсан Дадашев (1924-1976) - тарист, заслуженный артист Азербайджана, последователь мугамных традиций Мансура Мансурова, виртуозный исполнитель мугамов и авторских произведений на таре и уде. Дадашев гастролировал во многих странах в составе ансамбля легендарного исполнителя Рашида Бейбутова.

В 1960 году Ахсан Дадашев создал ансамбль народных инструментов при Азербайджанском телевидении и радио, и до конца жизни был его художественным руководителем. Сейчас ансамбль народных инструментов "Хатира" (художественный руководитель - народный артист Адиль Багиров) носит имя Ахсана Дадашева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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