Величка Йочева выступит в Баку

9 августа 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 25 сентября в Международном центре мугама в Баку будет представлена концертная программа, в которой примут участие болгарская виолончелистка Величка Йочева и народный артист Азербайджана, пианист Мурад Гусейнов, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

На вечере прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, Сергея Рахманинова, Фридерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Луиджи Боккерини и других.

XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли пройдет при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября.

В фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

В рамках фестиваля предусмотрено проведение около 40 мероприятий.

(Автор: Джани Бабаева)

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