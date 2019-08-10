Впервые в Узбекистане "Астана-балет" представит "Легенду о любви" азербайджанского композитора

БАКУ /Trend Life/ - В ходе гастролей театра "Астана Балет" в рамках "Года Казахстана в Узбекистане" на сцене Академического большого театра оперы и балета имени Алишера Навои (Узбекистан) 24 и 25 августа будет представлен балет выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, академика Арифа Меликова "Легенда о любви", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Отметим, что премьера постановки в театре "Астана Балет" прошла 3, 5 и 6 июля 2019 года.

В 1958 году композитор Ариф Меликов приступил к работе над этим балетом, которая продолжалась два года. Премьера балета "Легенда о любви" состоялась 23 марта 1961 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на сцене Театра оперы и балета (Мариинский театр).

(Автор: Джани Бабаева)

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