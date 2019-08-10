Новые фотографии со съёмок сериала о Муслиме Магомаеве (ФОТО)

10 августа 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На прошлой неделе завершились съемки сериала "Магомаев" - о жизни и творческом пути легендарного исполнителя Муслима Магомаева, сообщает Trend Life.

На своих официальных страницах в социальных сетях студия "Медиаслово", занимающаяся производством проекта, опубликовала новые фотографии со съемок.

Напомним, что съемки сериала "Магомаев" Первого канала (Россия) о великом музыканте, легендарном исполнителе стартовали в начале октября. Съемки начались в Баку, а затем продолжились в Москве.

Роль Муслима Магомаева исполнил актер Милош Бикович, образ супруги Магомаева Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко, актриса Мария Шалаева предстала в образе советского и российского композитора Александры Пахмутовой. В фильме также заняты Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие.

Режиссер - Олег Асадулин. Ожидается, что 1 сезон сериала "Магомаев" стартует осенью в 2019 году на Первом канале России.

Съемочную группу консультировала вдова легендарного исполнителя Тамара Синявская, которая, по словам продюсеров, лично корректирует воспоминания о реальных событиях и датах, замечает несоответствия в моментах, о которых сценаристы попросту не могли знать.

(Автор: Джани Бабаева)

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