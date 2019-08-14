Афаг Баширгызы откроет театральный сезон

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр откроет 110-й сезон 20 сентября, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В этот день с участием народной артистки Азербайджана, любимой миллионами зрителей актрисы Афаг Баширгызы будет представлена оперетта Узеира Гаджибейли "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта" или "Мешади Ибад").

Режиссер-постановщик спектакля народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова. В спектакле наряду с Афаг Баширгызы заняты заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Новруз Гартал, Алекпер Алиев, Азизага Азизов, Акпер Ализаде, Надир Хасыев, актеры Магеррам Гурбанов, Агахан Шарифов, Самед Хасыев и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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