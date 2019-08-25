Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко вызвали потрясающие эмоции на открытии "Новая волна 2019" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мировые оперные звезды - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов - вместе с другими российскими знаменитостями выступили на церемонии открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019", который открылся в Сочи, сообщает Trend Life. Исполнители представили произведения итальянских классиков и вызвали яркие овации зрителей.

В гала-концерте в честь 18-летия "Новой волны" также выступили – Филипп Киркоров, LOBODA, Дима Билан, Глюкоза, Николай Басков, Сергей Лазарев, Таисия Повалий, Валерий Леонтьев, Димаш Кудайберген, Юлианна Караулова, #2Маши, Brio Sonores, Интарс Бусулис. Ведущие Кудрявцева. Ведущие - Андрей Малахов и Лера Кудрявцева.

Конкурс проходит с 24 по 29 августа в Олимпийском парке в к/з NEW WAVE HALL. На протяжении шести дней концертный зал принимает гостей, среди которых не только молодые певцы, но и знаменитости. Азербайджан представляет певица Айсель Мамедова (AISEL) с композицией "Огни столицы".

(Автор: Вугар Иманов)

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