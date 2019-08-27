Театр Вахтангова впервые представит в Баку три спектакля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии нового 99-го сезона с 1 по 4 сентября Театр имени Евгения Вахтангова проведет гастроли в столице Азербайджана, которые будут проходить в рамках Международного театрального фестиваля в Баку – M.A.P., а также зарубежной части программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Вахтанговцы представят три показа «Евгения Онегина» (1 – 3 сентября) в постановке Римаса Туминаса на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, а также два спектакля в постановке Михаила Цитриняка – «Крик лангусты» (3 сентября) и «Медея» (4 сентября) – на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

В гастролях принимают участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Ольга Лерман, Леонид Бичевин, Артур Иванов, Олег Макаров, Юрий Шлыков, Григорий Антипенко, Андрей Ильин и др.

Спектакли будут проходить на русском языке с азербайджанскими субтитрами.

Аббревиатура фестиваля M.A.P. расшифровывается как «Music. Art. Performance».

«Наша затея очень амбициозная, – говорит куратор и художественный руководитель фестиваля M.A.P. Кямран Шахмардан. – У Азербайджана славная театральная история – в начале XX века здесь был настоящий театральный бум, прекрасный театр существовал у нас и в советские времена. Но сейчас азербайджанский театр в поиске своего лица, новых форм. После распада СССР театральные связи с другими странами постсоветского пространства, с их искусством, к сожалению, были разрушены. Поэтому нам очень хотелось бы показать новые тенденции, течения, открытия, новые жанры театрального искусства – не только жителям Азербайджана, но и многочисленным гостям города, потому что туризм здесь сейчас развивается все активнее. Именно поэтому мы не сосредотачиваемся на каком-то одном жанре – хочется предложить зрителям разное, дать им возможность выбора».

«Я уверен – культурные связи, которые налаживаются в Баку, будут крепкими и будут способствовать обмену опытом, организации гастролей и реализации совместных проектов. Баку – потрясающий город, где жизнь кипит и это вызывает восхищение, здесь прекрасные театры, и мы надеемся на организацию больших гастролей нашего театра в Баку, где еще не выступали», – отметил Кирилл Крок во время встречи в ноябре 2018 года с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым.

(Автор: Вугар Иманов)

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