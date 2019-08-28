Билеты на концерт Ягуба Зуруфчу поступили в продажу

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 12 октября в 19.00, состоится сольный концерт известного азербайджанского певца, заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу, сообщает Trend Life.

Организаторы сообщили, что билеты уже поступили в продажу и стоят от 20 до 90 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

По словам исполнителя, он с нетерпением ждет встречи с публикой, и готовит для слушателей много музыкальных сюрпризов.

"Я выражаю благодарность каждому слушателю за проявленное внимание и любовь к моему творчеству. Надеюсь, что вы ждете концерт также как и я. Вдохновившись этим, я готовлю для вас интересную музыкальную программу", - сказал Зуруфчу.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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