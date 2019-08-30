В Московской консерватории имени П.И.Чайковского прозвучит произведение азербайджанского композитора

БАКУ /Trend Life/ - В Малом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского 29 сентября пройдет концерт, посвященный юбилею основателя Фонда П.И.Юргенсона - Бориса Юргенсона (1949-2015).

В концертную программу также включено произведение композитора, народного артиста Азербайджана, профессора Фараджа Караева, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

На концерте прозвучит "Постлюдия – VIII" для кларнета, фортепиано и струнного квартета Фараджа Караева. Произведение исполнит ансамбль "Новая музыкальная студия".

(Автор: Джани Бабаева)

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