В Московской консерватории имени П.И.Чайковского прозвучит произведение азербайджанского композитора

30 августа 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Малом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского 29 сентября пройдет концерт, посвященный юбилею основателя Фонда П.И.Юргенсона - Бориса Юргенсона (1949-2015).

В концертную программу также включено произведение композитора, народного артиста Азербайджана, профессора Фараджа Караева, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

На концерте прозвучит "Постлюдия – VIII" для кларнета, фортепиано и струнного квартета Фараджа Караева. Произведение исполнит ансамбль "Новая музыкальная студия".

(Автор: Джани Бабаева)

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