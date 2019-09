Азербайджанского дирижера в Китае встретили аншлагом

БАКУ /Trend Life/ - Китайский филармонический оркестр "Шелковый путь" (Silk Road Philharmonic) под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли - дирижера Эйюба Гулиева принял участие в торжественной церемонии открытия XV Юннанской Международной выставки в театре китайского города Куньмин ( Kunming Grand Theatre), сообщил Trend Life Эйюб Гулиев.

В концерте также принимали участие Мария Курочкина (сопрано) и Хоровая капелла города Куньмин. Дирижер Эйюб Гулиев и куньминский филармонический оркестр исполнили лучшие классические образцы китайской музыки - "Torch Festival" Ванг Ксилина, "The Cloud Terrace" Ванг Чун Лей, "My Homeland", "Dance of the Gold Snake", "Spring Sunrise" , "Good news from Beijing", "Red Umbrella Dance" и " The Red Flag" Ксао Ли.

Концерт прошел при полном аншлаге и вызвал огромный интерес среди любителей музыки.

Отметим, что ожидаются гастроли Куньминского оркестра "Silk Road" в Баку, где коллектив будет выступать в рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 24 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

