Мы даем уникальную возможность свободного выбора – Кямран Шахмардан о Фестивале M.A.P. в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Театр без границ - это многообразие в едином. Свободная парящая Жизнь. Разные яркие характеры, объединённые желанием играть, со-радоваться, воплощающиеся и развоплощающиеся, талантливые и уникальные. Чему учат? Быть самим собой, играть по-настоящему и с удовольствием.
В рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, в Баку начались большие гастроли Государственного академического театра им. Е. Вахтангова. Коллектив представляет три спектакля - "Евгений Онегин" (1 – 3 сентября) в постановке Римаса Туминаса на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, в постановке Михаила Цитриняка "Крик лангусты" (3 сентября) и "Медея" (4 сентября) – на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.
Куратор и художественный руководитель фестиваля M.A.P. Кямран Шахмардан в интервью Trend Life отметил, что стирая границы между различными театральными формами, организаторы хотят продемонстрировать богатство инструментальной палитры современного театра, от уличного балагана до оперы и балета, от аудиовизуальной продукции до клоунады.
"Театр - это душа и зеркало общества! Концепция фестиваля – это уникальная возможность свободного выбора для бакинского зрителя из всей богатой палитры театрального искусства, его эмоциональной и эстетической составляющей. Мы недооцениваем нашего зрителя. Не говорите, что он не поймет. Вначале дайте возможность увидеть, а уже потом делайте выводы. Мы обязательно учитываем новые тенденции в театральном мире и стараемся удивлять и доставлять удовольствие азербайджанскому зрителю новыми идеями. Поэтому за эти три года Пространство современного искусства YARAT представляет зрителям самые лучшие спектакли и коллективы, дает возможность творческого выбора и развития", - сказал Кямран Шахмардан.
По его словам, как и в предыдущие два сезона, фестиваль охватит все главные театральные площадки города и ознакомит зрителей с наиболее яркими постановками, появившимися за последние несколько лет. В программе 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления – от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу.
"Нам очень хочется показать новые тенденции, течения, открытия, новые жанры театрального искусства – не только жителям Азербайджана, но и многочисленным гостям города. Я очень благодарен Пространству современного искусства YARAT и лично Аиде Махмудовой за возможность передать свои знания и свой опыт азербайджанскому зрителю. М.А.Р. – это театральный праздник всех людей", - добавил Кямран Шахмардан.
Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.
Фестиваль официально откроется 10 октября спектаклем «Сборище сумасшедших» режиссера Кямрана Шахмардана, который переосмыслил одноименную пьесу классика азербайджанской литературы Джалила Мамедгулузаде, наполнив ее новым, актуальным для современного общества звучанием, музыкой и драйвом.
Фестиваль будет проходить на 7 театральных площадках: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр; Азербайджанский государственный академический русский драматический театр; Творческая сцена UNS; Центр современного искусства YARAT; Азербайджанский государственный кукольный театр; Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр; Оперная студия при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.
В этом году участниками фестиваля стали - Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Россия), Инженерный театр «AXE» (Россия), театр «Приют комедианта» (Россия), театр «Кукольный дом» (Россия), Новый Рижский театр (Латвия), Академический малый драматический театр – Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив «OLE!» (Испания-Великобритания), Театр «WHS» (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив «Kibbutz Dance Company» (Израиль), театр «Sardegna» (Италия), театр «Ателье» (Россия), коллектив «Puppet Cinema» (Израиль) и компания «Recirquel» (Венгрия).
Программа фестиваля
|
Дата
|
Время
|
Локация
|
Театр
|
Спектакль
|
1 сентября
|
19:00
|
Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр
|
Государственный aкадемический театр имени Е. Вахтангова
|
Евгений Онегин
|
2 сентября
|
19:00
|
Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр
|
Государственный академический театр имени Е. Вахтангова
|
Евгений Онегин
|
3 сентября
|
19:00
|
Азербайджанский государственный академический музыкальный Театр
|
Государственный академический театр имени Е. Вахтангова
|
Евгений Онегин
|
19:00
|
Азербайджанский государственный академический русский драматический театр
|
Государственный академический театр имени Е. Вахтангова
|
Крик Лангусты
|
4 сентября
|
19:00
|
Азербайджанский государственный академический русский драматический театр
|
Государственный академический театр имени Е. Вахтангова
|
Медея
|
10 октября
|
19:00
|
Творческая сцена ÜNS (Открытие)
|
Проект Кямрана Шахмардана
|
Сборище сумасшедших
|
11 октября
|
16:00
|
Центр YARAT
|
AXE
|
Пух и Прах
|
20:00
|
Творческая сцена ÜNS
|
Приют Комедианта
|
Человек из Подольска
|
12 октября
|
12:00
|
Азербайджанский государственный кукольный театр (малый зал)
|
Кукольный Дом
|
Золушка
|
20:00
|
Азербайджанский государственный академический музыкальный театр
|
New Riga Theatre
|
Соня
|
13 октября
|
12:00
|
Азербайджанский государственный кукольный театр (большой зал)
|
Кукольный Дом
|
Спящая красавица
|
20:00
|
Азербайджанский государственный академический русский драматический театр
|
Театр Европы
|
Дядя Ваня
|
14 октября
|
19:00
|
Центр YARAT
|
Кукольный Театр Дэвида Эспинозы
|
Универсальная история
|
15 октября
|
15:00
|
Центр YARAT
|
Кукольный Театр Дэвида Эспинозы
|
Универсальная история
|
20:00
|
Оперная студия при БМА
|
OLE
|
Три сумасшедшие гитары – “El Guapo”, “El Gentleman” и “El Grotesco”
|
16 октября
|
15:00
|
Центр YARAT
|
Кукольный Театр Дэвида Эспинозы
|
Универсальная история
|
20:00
|
Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр
|
Театр “WHS”
|
Depart
|
17 октября
|
20:00
|
Азербайджанский государственный академический музыкальный театр
|
Компания современного танца “Киббуц”
|
Asylum
|
18 октября
|
20:00
|
Азербайджанский государственный академический русский драматический театр
|
Театр “Sardegna”
|
Macbettu
|
19 октября
|
20:00
|
Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр
|
Театр “Ателье”
|
Moscow Boys
|
20 октября
|
17:00
|
Центр YARAT
|
Театр “Puppet Cinema”
|
Salt of the Earth
|
20:00
|
Азербайджанский государственный академический музыкальный театр
|
Recirquel Company
|
Paris de Nuit
(Автор: Вугар Иманов)
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