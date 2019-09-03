Азербайджанский Ёжик отмечает свой первый год (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Детский юмористический киножурнал KİRPİ (Ёжик), отмечает свой первый год, сообщил Trend Life основатель и руководитель проекта Джавид Шахбазбеков. Слоган киножурнала KİRPİ "Живи с Улыбкой". Основной постулат KİRPİ, который создан EJ Productionun в сентябре 2018 года, - просвещение, образование, воспитание маленьких друзей.

"Нам всего лишь годик, но за это время сделано очень многое. Мы опубликовали 12 выпусков, заняв своё место в обществе и, главное, заработали много друзей. В скетчах киножурнала наравне с маленькими друзьями, также снимались известные личности. Когда мы создавали этот киножурнал, очень хотели, чтобы дети с улыбкой вспоминали разные события, которые с ними происходят в быту, дома, во дворе или в школе. Думаю, мы смогли этого добиться. KİRPİ - это продукт отечественного юмора, мы его делаем для наших детей, нашего будущего. В киножурнале могут сниматься дети с абсолютно разными уровнями таланта и способностей. Наши двери открыты каждому, кто желает попробовать себя в наших маленьких сюжетах. Нас ждет долгая дорога и поэтому хотелось бы, чтобы KİRPİ стал любимым национальным персонажем детей, обучал юных правильному юмору на родном языке в самом интересном формате", - сказал Джавид Шахбазбеков.

Режиссер – Самандар Рзаев, оператор – Нурлан Алекберов, цвет, графика и монтаж – Эмиль Даливалов, художник – Нариман Абдул-Алиев, координатор – Джейхун Халыгов.

Среди поклонников киножурнала популярные актеры, исполнители и ведущие – Фаик Агаев, Тунзаля Агаева, Фирдовси Атакишиев, Бахрам Багирзаде, Санубер Искендерли, Мелек Аббасзаде, Мурад Ариф, Яна Никитина, Сабина Бабаева, Ульвия Кенуль, Шамсаддин Аббасов, Усния Магеррамова, Мурад Дадашов, поэтесса Захра Бадалбейли, Nadir Nagpul, Rauf, Agusha, DJ Seym и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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