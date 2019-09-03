В Баку приехал всемирно известный актер, мастер единоборств Сирил Раффаэлли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку приехал всемирно известный французский актер, каскадёр, акростритер, мастер восточных единоборств Сирил Раффаэлли для постановки боевых сцен в турецко-индийском фильме, сообщил Trend Life актер Государственного академического русского драматического театра Ярослав Трифонов, который воплощает в картине образ русской мафии.

Фильм снимается для зарубежного проката. Съемки проходят на острове Пираллахи. Затем продолжатся в Турции и Индии. Авторы проекта пока не разглашают подробности картины.

Сирил Раффаэлли (англ. Cyril Raffaelli) известен по фильму "Тринадцатый район", "13-й район: Ультиматум", "Титаны" и т.д. Сирилу Раффаэлли удалось создать свою команду, которая занимается постановкой трюков в кино. Так, группа поработала над такими лентами, как: "Перевозчик 2", "Перевозчик 3", "Хитмэн", "Невероятный Халк", "Крепкий орешек 4.0", "Теккен" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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