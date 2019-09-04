Новый театральный сезон в Азербайджане начался церемонией награждения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя прошел вечер, посвященный началу 91-го театрального сезона коллектива, сообщает Trend Life.

На открытии директор театра Наида Исмаилзаде поделилась дальнейшими планами и пожелала коллективу успехов. Было отмечено, что государством уделяется особое внимание и забота развитию культуры и искусства, театральной сфере.

"В прошлом году было представлен восемь премьер, которые были приняты зрителями с большим интересом. В новом сезоне уже идет работа над четырьмя премьерами, для творческого коллектива созданы все условия для плодотворной деятельности. Одной из важнейших задач является стимулирование деятельности талантливой молодежи. Поэтому мы решили начать новый сезон церемонией награждения наших молодых актеров и друзей театра. По завершении сезона будут также вручены новые премии имени - Юсифа Велиева и Фирангиз Шарифовой", - сказала Наида Исмаилзаде.

Главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов и глава пресс-службы Пярвин Нуралиева вручили почетные дипломы: "Самый активный зритель" – Севда Алиева, "Друг театра" - SOCAR и Mədəniyyət TV (вручен заместителю директора Риаду Гулиеву), "За верность профессии" – директор труппы Алескер Мурадханлы, "Лучший технический работник" - Заур Аббасов, "Успешный дебют" – Нурлан Сулейманлы, "Лучший актер второго плана" - Рамиль Мамедов и Мехрибан Гусейнова, "Успешная актерская работа года" – Манаф Дадашов, "Самый активный актер года" – Анар Сафиев и Анар Сейфуллаев, "Лучшая художественная работа года" – Тельман Шыхыев, "Лучший эксперимент года" – Айла Османова.

(Автор: Вугар Иманов)

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